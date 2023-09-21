شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 58 تلميذا فى حادث انزلاق حافلة بتونس بعد اصطدامها بشجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت حادثة انزلاق حافلة لنقل التلاميذ،عن إصابة عشرات الأطفال التونسيين بجروح متفاوتة الخطورة، بمنطقة سيدي ثابت، شمال العاصمة التونسية.

وحسب موقع الحرة، أعلنت السلطات التونسية أن الحادثة نتجت عن انزلاق الحافلة المخصصة لنقل التلاميذ بين منطقة بجاوة والمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي بسيدي ثابت، بعد اصطدامها بشجرة، ما أدى إلى تسجيل إصابة 58 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة.

وبحسب بيان لوزارة النقل التونسية، أجرى الوزير، ربيع المجيدي، زيارة للمصابين للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على ظروف الإحاطة بهم، داعيا إلى الإسراع في فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التلاميذ المصابين في الحادثة "حالتهم مستقرة"، خاصة بعد تلقّي الإسعافات الأولية وتقديم الإحاطة والرعاية اللاّزمين.

وأضافت الوزارة، أنه تم تفعيل خلية الإحاطة النفسية للتلاميذ المتضررين جراء هذا الحادث.

وأفاد المصدر ذاته بأن المصابين نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة التونسية لتلقي الإسعافات الأولية، من بينها 13 حالة بمستشفى شارل نيكول و 9 حالات بمستشفى الرابطة.

وأوضح أنه تم توجيه 12 حالة إلى مستشفى الأطفال بباب سعدون و 12 حالة بالقصّاب و3 حالات بمستشفى المنجي سليم، بالإضافة إلى 9 حالات بمستوصف بسيدي ثابت.