شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يبحث مع نائب رئيس القيادة الرئاسى اليمنى آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الخارجية الإماراتى، خلال لقائه، عيدروس الزبيدى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، تطورات الأزمة اليمنية والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تقود إلى تحقيق السلام الشامل فى اليمن.

كما تبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - اليوم الخميس، وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات الكامل للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمنى الشقيق فى السلام والاستقرار والتنمية. وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف إطلاق نادر دائم في اليمن والتركيز على مسار التسوية السياسية للأزمة ، مجددا التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال لقائه، في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة، مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، منها: الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.



فقد التقى وزير الخارجية الإماراتي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، والدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في كوستاريكا، وإجناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، وإيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، و مارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا، و الدكتور إيان بورج وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في مالطا، وإلينا فالتون وزيرة خارجية فنلندا، وماريا جابرييل وزيرة خارجية بلغاريا ، وجينبك كولوباييف وزير خارجية قيرغيزستان.



كما استعرضوا مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي، حيث أطلع وزير الخارجية الإماراتي الوزراء على استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الشمولية والعمل المتعدد الأطراف والابتكار تشكل جميعها ركائز لتحقيق تحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافها لـ "COP 28" إلى التعاون مع دول العالم كافة لمواجهة هذا التحدي العالمي الملح، لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مستدامة مع دول العالم ، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، كما تحرص على دعم كل جهود صون وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.