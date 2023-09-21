محمد بن سلمان: إذا انهارت الصين فكل دول العالم معرضة للانهيار بما فيها أمريكا

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أكد فيها أن مجموعة "بريكس" ليست تحالفا سياسيا.
ولفت ابن سلمان إلى أنه يتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة".
وقال ولي العهد السعودي: "إذا انهارت الصين فجميع دول العالم ستكون معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
22 يونيو, 16:26 GMT
وتحدث وكالة "شينخوا" الصينية، أمس الأربعاء عن أن الغرب ينتهج سياسة لترهيب العالم من "انهيار الصين" حتى يخلق حالة من التشاؤم تجاه الاقتصاد الصيني.
وقالت الوكالة: "وصف لاقتصاد الصين بـ"القنبلة الموقوتة" لم يكن له صدى في الأوساط الاقتصادية".
22 يونيو, 16:17 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، علقت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، على هذا الأمر، بالتأكيد على أن نجاح الاقتصاد الصيني أثبت عكس ما يثار حول انهياره، مشيرة إلى أن الذي انهار هو ذلك الخطاب الذي تروج له وسائل الإعلام الغربية.
ولفتت ماو نينغ إلى أن الاقتصاد الصيني ظل محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي بفضل مرونته وقوته وما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.