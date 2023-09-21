الرئيس السوري يصل إلى الصين مع وفد مرافق... صور

وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.
ويرافق الرئيس الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد وزير الخارجية، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية.
كما يضم الوفد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، وعماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وثريا إدلبي معاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد حسنين خدام سفير سوريا لدى الصين.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد إلى الصين.
وأضاف البيان: "يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية".