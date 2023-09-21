شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد أهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية.

ويأتي هذا بما يساهم في حفظ الأمن والسلم العربي وإعلاء قيم السلام والتسامح، لتحقيق تطلعات الشعب العربي في الاستقرار والأمن والرخاء.

اليوم الدولي للسلام

العسومي أشار في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام، إلى أهمية التوعية بنشر ثقافة السلام وقيم التسامح في المنطقة العربية.

كما شدد على العمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وذلك لمواجهة موجات العنف والتطرف والإرهاب التي تجتاح العالم ومنطقتنا العربية.

وأكد العسومي على حرص البرلمان العربي، المشاركة ضمن الجهود العربية والدولية لتوعية الأجيال الشابة بأهمية تحقيق السلام والتسامح مع الآخر وقبوله، منوهًا بأهمية السلام كركيزة أساسية للتنمية.