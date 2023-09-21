"عملاق الأمن السيبراني الروسي" يفتتح أول مركز له في عاصمة عربية

دبي - محمود عبدالرازق - تعتبر هذا المركز هو الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وافتتح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي هيثم بن عبد الرحمن العوهلي المنشأة في حفل حضره مسؤولون من الوزارة وشركة التكنولوجيا وعدد من الصناعيين.

وصف يوجين كاسبيرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كاسبيرسكي"، إن هدف المركز هو تعزيز مبادرات التحول الرقمي في المملكة.

موضحا أنه بينما تشهد المملكة العربية السعودية عملية تطوير، فإن الشركة في وضع مناسب لأداء دور حاسم في الحفاظ على الأمن السيبراني عبر مختلف التقنيات، بما في ذلك أنظمة المؤسسات، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التصنيع، وبيئات المراقبة.

وقال إن الاستخدام المتزايد للأجهزة الذكية في المنازل سيزيد من ضرورة اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني في المستقبل، بحسب ما نقل موقع "arabnews".

5 أكتوبر 2020, 12:34 GMT

وأوضح كاسبرسكي أن الشركة اختارت الرياض كمكان لإنشاء أول منشأة لها في الشرق الأوسط لتتوافق بشكل وثيق مع أهداف رؤية 2030.

مشيرا إلى أن المملكة تعد من أهم أسواق الشركة، إذ تساهم بشكل كبير في نموها الإجمالي.

من جهته صرح محمد هاشم، المدير العام لشركة "كاسبرسكي السعودية والبحرين"، بأن الشركة تعمل مع الحكومة السعودية لتعزيز الأمن السيبراني منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقال هاشم: "لدينا بالفعل الكثير من المبادرات مع الحكومة السعودية التي تستهدف الطلاب في المدارس والجامعات".

مضيفا: "لدينا شراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة حيث عملنا معهم بشكل وثيق على مدى السنوات الخمس الماضية، ونظمنا معسكرات تدريب وبرامج تدريبية للأمن السيبراني تهدف إلى دعم الطلاب السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، لدينا مراكز الشفافية، وهي طريقتنا الخاصة لتقديم المزيد من الدعم للطلاب السعوديين لإعدادهم للسوق بخبرة في مجال الأمن السيبراني".