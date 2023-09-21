شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الكويت يصل الصين للمشاركة فى افتتاح الدورة 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم الخميس، إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بالصين؛ تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك للقائه معه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.وفق كونا .

وكان في مقدمة مستقبليه بالمطار وزير النقل والمواصلات الصيني لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين لدى الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى الصين جاسم إبراهيم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر صقر الغانم.