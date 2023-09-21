برلماني لبناني لسبوتنيك: إسرائيل تحاول تثبيت احتلالها بتغيير ملامح الحدود الجنوبية المحتلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هاشم، في تصريحات لسبوتنيك اليوم الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية تعمد على جرف التربة وفتح طرقات والقضاء على الأحراج في المنطقة المحتلة من مزارع شبعا وبمحاذاة الأجزاء المحررة، في عملية تغيير ممنهج لطبيعة المنطقة تمهيدا لتثبيت احتلالها ومحاولة ضم هذه الأراضي اللبنانية إلى حدود دولتها المزعومة".

وأضاف: "ما حصل على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة هو تغيير مقصود لمعالم المنطقة من قبل إسرائيل، بهدف تثبيت احتلالها".

وأكد هاشم أن "هذا الفعل مرفوض رفضاً قاطعاً، ويتناقض مع كل الأعراف والتقاليد الدولية التي لا تسمح للمحتل بتغيير معالم الأراضي المحتلة وهذه مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي عليها وضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي لا توفر حجرا ولا شجرا ولا بشرا".

ولفت إلى أن "هناك مناطق تقع خارج خط انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد تحريرها في العام 2006، وقيامه بتجريف التربة بها وفتح طرقات بمحاذاتها يعتبر اعتداء جديدا لأنه يقضم من الأراضي المحررة كنوع من الاحتلال البطيء".

وأشار إلى أن "الحدود معروفة ومثبتة منذ العام 1923، ولبنان لا يعترف بالخط الأزرق أو الأبيض أو أي حدود مصطنعة فرضها العدو".

وشدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى المجتمع الدولي إجبار حكومة الاحتلال على تنفيذ قراراتها والانسحاب الكامل والفوري من آخر شبر محتل في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وكل النقاط المتنازع عليها".

أمس, 20:16 GMT

وكشف هاشم أنه "دعا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بما أنه يحضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري لمواجهة آثار التطورات المستجدة والاستفزازات الإسرائيلية كي لا تستمر هذه الممارسات التي تزيد التوتر وكي لا تستمر سياسة المعايير المزدوجة التي تترك العدو متفلتًا من أية قرارات والتزامات دولية".

هذا وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، توالت التحركات الإسرائيليّة عند الحدود الجنوبية للبنان، خلال الأيام الماضية حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مسحٍ ميدانية بين السياج التقني والخط الأزرق في نقاط عدة.

ويذكر أن الخط الأزرق الذي يسيج الحدود الجنوبية اللبنانية هو خط انسحاب الجيش الإسرائيلي في العام 2000، الذي كان يحتل مناطق عديدة من الجنوب اللبناني.

وأشار رئيس بعثة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا، في وقت سابق إلى أن "عدم وضوح الخط الأزرق بين العلامات ساهم في زيادة التوتر وأن مشروع تعليم الخط الأزرق، الذي بدأ في عام 2007، يسهم في توضيح المسار الدقيق للخط الأزرق