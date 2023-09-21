"أنصار الله": لا سلام في اليمن دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ورحيل القوات الأجنبية

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وأكد أن "السلام في اليمن، لن يتحقق إلا بفرض معادلات عسكرية رادعة تجبر العدو على الخضوع لكافة المطالب المشروعة والعادلة"، متابعا، بالقول: "جزرنا وبحارنا ومضيق باب المندب ستكون لليمن كلمتها المسموعة فيها شاء من شاء وأبى من أبى، فنحن أقوياء ونستطيع أن نفرض وجودنا على الساحة العالمية".
أمس, 05:35 GMT
وأقامت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، عرضا عسكريا في العاصمة صنعاء، كشفت فيه عن أسلحة متطورة واستراتيجية جديدة بمناسبة ذكرى "ثورة 21 سبتمبر".
كما كشفت القوات التابعة لـ"أنصار الله"، للمرة الأولى عن صاروخ "سجيل" من نوع "كروز" يعمل بالوقود الصلب، وصاروخ "برق 2" و"فاطر1" و"صدر1" و"صقل 2"، وطائرة "وعيد 1" هجومية تحمل رأسًا حربيًا شديد الانفجار، بحسب القناة اليمنية.
19 سبتمبر, 23:44 GMT
كما كشفت القوات البحرية التابعة للجماعة اليمنية، للمرة الأولى عن ألغام بحرية محلية الصنع من نوع "ثاقب" و"كرار" و"مجاهد 1 و2 و3"، وصواريخ بحرية متطورة.
وكشفت "أنصار الله" أيضا عن رادار "شفق" ومنظومة "أفق"، وهي منظومة تكتيكية تتميز بالدقة في تحديد الأهداف وتعقبها لمسافة تصل إلى 90 كم وارتفاع يتجاوز 35 ألف قدم.
وذكر المصدر السياسي أن "عودة وفد "أنصار الله" مع الوسطاء العُمانيين إلى صنعاء بهدف التشاور مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، بشأن مخرجات جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعقد جولة جديدة من التفاوض".
18 سبتمبر, 01:25 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.