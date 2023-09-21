خبير: أي اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لن يخل بالقضية الفلسطينية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحربي، في حديثه لـ"راديو الخليج 365"، إنه "من الوارد إدخال بعض التعديلات على المبادرة العربية بما يؤدي إلى عقد اتفاق تاريخي يعيد للفلسطينيين حقوقهم، ويغير وجه المنطقة"، موضحا أن مبادرة السلام العربية ما زالت هي الأساس التي ستبني عليه السعودية أي اتفاق مع الإسرائيلي.
وأشار إلى أن "الرياض تنسق في هذه الخطوة مع الدول ذات الصلة بهذا الموضوع مثل مصر والأردن وبالطبع السلطة الفلسطينية".
ووصف ابن سلمان في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم"، مشددا على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
أمس, 13:16 GMT
وتابع الرئيس الإيراني: "بدء علاقة بين النظام الإسرائيلي (إسرائيل) وأي دولة في المنطقة، لن يحقق الأمن للنظام الصهيوني (إسرائيل)".
وتزايد الحديث، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.