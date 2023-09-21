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الرئيس الفلسطينى يطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر "لإنقاذ حل الدولتين"

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القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

كما طالب عباس الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولى للسلام لإنقاذ حل الدولتين، وطالب عباس أيضا بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

 

من ناحية أخرى، طالب عباس المجتمع الدولي بالحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى للقدس، وأكد عباس "واهم من يظن أن السلام ممكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حصول شعبنا على كامل حقوقه".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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