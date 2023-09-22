الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وأعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين شمال الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر دان وداهمت عددا من المنازل في وقت اندلعت فيه مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها، حيث استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

كانت قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل "الخليج 365، ليل الخميس.

وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف هرعت للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي بحثا عن وجود جرحى. مشيرا إلى نقل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما من داخل المنزل المحاصر نتيجة إصابتها باليد إلى وحالة هلع جراء الاقتحام أيضا.

أمس, 21:26 GMT

وأفادت جريدة "القدس" الفلسطينية، بـ "بدء انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال مواطنين هما شادي وخالد طبيلة حيث أن الأخير مطارد للاحتلال".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 4 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حيث وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.