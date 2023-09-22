شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يجرى محادثات مع رؤساء ترينيداد وتوباجو وغينيا بيساو وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، محادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباجو، دينيس فرانسيس، الذي تترأس بلاده الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الجزائرية، فقد التقى تبون أيضا برئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا. وكان تبون، قد وصل يوم السبت الماضي إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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