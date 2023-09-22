شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الحماية المدنية التونسية ينتشل 113 جثة من تحت الأنقاض فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فريق الحماية المدنية المُشارك في عمليات الإنقاذ في ليبيا، نجح في انتشال 113 جثة من تحت الأنقاض وشخص على قيد الحياة، فضلا عن القيام بـ 580 عمليّة إسعاف، و78 عمليّة ضخّ مياه.

وأوضحت الوزارة -في بيان صحفي، الخميس- أن هذه العمليات تمت خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الفريق المرسل إلى ليبيا عاد عقب إنتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي.

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