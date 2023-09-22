رئيس الوزراء العراقي: نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الري الحديثة لمواجهة شح المياه

- 1/3
- 2/3
- 3/3
27 أغسطس, 15:44 GMT
وأوضح السوداني أن "هناك موارد طبيعية لم تُستثمر في العراق، حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وأوضح شياع السوداني أن العراق أعلن عن 11 حقلا ورقعة استكشافية في محافظات عراقية مختلفة، من بينها النجف والأنبار ونينوى، وهي تضم الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرة في تاريخ بلاده، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي من أولويات العراق، ولا يمكن تطبيقه دون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة.
وأفاد السوداني بأن العراق ركز على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، منوها إلى أنه لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني.
ودعا السوداني جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجهها في العراق لوضع الحلول الناجعة لها، خاصة وأن حكومته دعمت القطاع الخاص في قانون الموازنة، عبر صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، على أن يزيد في عام 2024 بمبلغ إضافي.
1 مارس, 08:23 GMT
وأوضح أن العراق يجري تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، في الوقت الراهن، على أن تقدم الحكومة العراقية في قانون الموازنة الجديد ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق.
ويذكر أن وزارة الموارد المائية العراقية قد أعلنت، في شهر مارس/آذار الماضي، عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".
وقال خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إن "موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية"، مبينا أن "وزير الموارد المالية عون ذياب أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملفات التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا".