البنتاغون يعلن الموافقة على صفقات عسكرية محتملة مع السعودية والكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن المبيعات المحتملة للسعودية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، فيما تبلغ الصفقة الأخرى مع الكويت نحو 150 مليون دولار.

وتشمل الصفقة المحتملة مع السعودية شراء مكونات دبابات "أبرامز" و"M-60" ومركبات "برادلي" القتالية والمركبات المدرعة الخفيفة وعربات "همفي".

وأشار البيان إلى أن عملية البيع المقترحة للسعودية ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأهداف الأمن القومي من خلال "دعم شريك استراتيجي"، و"تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".

أمس, 07:08 GMT

وبشأن الكويت، قال البنتاغون إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة مرتبطة بنظام "باتريوت"، وتقديم الدعم للكويت بتكلفة مقدرة بنحو 150 مليون دولار.

وتشمل هذه المبيعات المحتملة معدات اختبار وإصلاح صواريخ "باتريوت"، واختبار المخزون.