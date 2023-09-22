شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا على الضفة الغربية ومعابر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر فى قطاع غزة، يومى الأحد والاثنين المقبلين، بذريعة الأعياد اليهودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الاثنين، لمدة يومين، تزامنا مع "يوم الغفران".

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

ويتزامن الإغلاق مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.