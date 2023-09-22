شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيسان الصينى والسورى يعلنان إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره السورى بشار الأسد، اليوم الجمعة، بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيسين الصينى والسورى فى مدينة "هانغتشو" بمقاطعة "تشجيانغ" شرقي الصين.

وقال شى - خلال اللقاء - إن سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام اختبار التغيرات فى الوضع الدولى، وازدادت صداقتهما قوة.

من جانبه.. قال الرئيس الأسد "إن هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعاً التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد"، معربا عن شكره للصين على كل ما قامت به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد بدأ أمس الخميس، زيارة إلى الصين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج، ومن المقرر أن يحضر الأسد افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة على هامش زيارته للصين.