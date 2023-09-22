شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: آليات الحوكمة الدولية أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن آليات الحوكمة الدوليّة التى تمّ إحداثها منذ 78 سنة أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة والمستجدة وأن العالم بحاجة إلى قمة فارقة ومفصلية تكلّل بقرارات شجاعة وتترجم التعهدات إلى أفعال للقضاء على الفقر ودفع التنمية والحد من الهوّة الرقمية والتكنولوجيّة وتعزيز الأمن والحفاظ على كوكبنا من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما واستدامة بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

وقال عمار - فى كلمته بالاجتماع الوزارى التحضيرى لقمّة المستقبل المنعقد فى إطار الدورة 78 للجمعية العامّة بنيويورك اليوم- أنّ إحداث نقلة نوعية في مجابهة التحديّات القائمة يقتضي إحياء التعاون والتضامن الدوليين وإعادة الثقة بين دول الشمال والجنوب والارتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وتطوير منظومة الأمم المتّحدة. يشار إلى أن قمّة المستقبل ستنعقد فى سبتمبر 2024 بناء على مقترح الأمين العام في تقريره أجندتنا المشتركة وقرار الجمعية العامة 76/306 بهدف بناء إجماع عالمي جديد حول الحلول متعدّدة الاطراف للتحديات القائمة والمستجدة.

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