خبير عسكري: الجيش السوري سوف يرد على إسرائيل بضربات موجهة قريبا

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دبي - محمود عبدالرازق - وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، قصف مبنيين تابعين للجيش السوري، في منطقة عين التينة بهضبة الجولان جنوب غربي سوريا.
وأكد أن "هذا الأمر أصبح مجال دراسة لدى القيادة في سوريا للرد المناسب على العدو الإسرائيلي الذي يستهدف سوريا بشكل مباشر".
وأوضح الخبير العسكري أن هذه المواقع ربما تكون أماكن سكن للعسكريين السوريين المسؤولين عن تأمين بعض المنشآت العسكرية، وبالتالي يعد هذان المبنيين للجيش العربي السوري وليس لإيران ولكن هذه ذريعة لاستهداف المواقع العسكرية السورية.
أمس, 15:41 GMT
وتابع "اعترف الجيش الإسرائيلي هذه المرة بتوجيه ضربات حتى يكون هناك مصداقية له والتي يدعيها أمام الإعلام، لكن سيكون هناك رد من الجيش السوري وضربات موجهة لأهداف إسرائيلية قريباً رداً على هذا القصف".
وزعم أن السلطات السورية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيه، ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق فك الاشتباك". حسب تعبيره.
واعتبر أن "وضع المباني يمثل خرقًا لاتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974".