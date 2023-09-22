شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع مسيرات مُناهضة للاستيطان شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات مُناهضة للاستيطان في مناطق مُتفرقة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة في "كفر قدوم" بمُحافظة "قلقيلية" بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص وآخرين بالاختناق بفعل كثافة الغاز المُستخدم في فض المسيرة وقمعها. وفي محافظة "نابلس"، قمعت قوات الاحتلال مسيرتين في قرية "قريوت" جنوب المحافظة، و"بيت دجن" شرقها، مما أسفر عن إصابة عدد من المُشاركين في المسيرتين بالاختناق. وأوضحت مصادر فلسطينية أن الطواقم الطبية الفلسطينية عالجت المُصابين ميدانيًا بالمنطقتين المذكورتين.



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