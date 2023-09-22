شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية المكلفة يعلن تنظيم مؤتمر دولى لإعادة إعمار درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة بالعاشر من أكتوبر، لإعادة إعمارها والمناطق الأخرى المتضررة جراء العاصفة «دانيال» شرق البلاد.

وبحسب صحيفة "الوسط" دعا حماد، الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم «الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية»، حسب الدعوة المنشورة على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقال حماد إن حكومته «اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال»، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.

وأوضح: «الحكومة، عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى».

وتابع حماد: «أيضا لا ننسى دور الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والمحلية المتخصصة بما قدمته في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والإسعاف، والدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في انتشال الضحايا».