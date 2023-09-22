شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق : نرفض التدخل فى شئوننا ونطالب باحترام سيادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حرص بلاده على انتهاج سياسة متوازنة وأن يكون العراق مصدر استقرار بالمنطقة، كما عبر رئيس وزراء العراق في تصريحات صحفية له عن رفضه التدخل فى شؤون العراق الداخلية مطالبا باحترام السيادة العراقية.

وشدد السودانى علي التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، وقال رئيس وزراء العراق إنه يرفض أن يكون العراق منطلقا لأى هجمات على دول الجوار.

وأضاف أنه يرفض التدخل فى شؤوننا الداخلية تحت أى ذريعة ونسعى لإجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد توقفها 10 سنوات.

وتابع رئيس وزراء العراق أنه لا يجب ترك العراق يموت عطشا وعلينا تكثيف الجهود إقليميا لمكافحة آفة المخدرات، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحق بلاده فى اتخاذ الخطوات المناسبة لردع أى انتهاك ضد بلادنا.