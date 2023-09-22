شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: أهمية متابعة المذكرة الموقعة مع مالطا عام 2017 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية متابعة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون ومالطا عام 2017، التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وزير خارجية جمهورية مالطا، إيان بورغ، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تعاون مشترك

تطرق اللقاء إلى أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمدينة مسقط.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ومالطا، وبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.