إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت دون وقوع إصابات.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق باسم البترول الكويتية، غانم العتيبي، قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي في تمام الساعة (8.37 مساء) بالتوقيت المحلي.

وكشف أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

ولفت الناطق باسم البترول الكويتية إلى أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق، وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة وعاملين في كل قطاعات المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في المصفاة.