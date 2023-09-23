شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد الأردن يلتقى قادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات التكنولوجيا بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، بقادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات تكنولوجية مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات.

وأشار ولي العهد الأردني- في معرض حديثه- إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمى، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.

وتبادل الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.

كما تطرق اللقاء إلى أنظمة الاتصالات، والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي، وهندسة الحلول السحابية.