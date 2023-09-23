كردستان العراق تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في الاقتصاد والطاقة

دبي - محمود عبدالرازق - الأمم المتحدة - الخليج 365. وقال ديزاي لوكالة "الخليج 365"، خلال مشاركته في جلسات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، "العلاقات بين كردستان وروسيا لها طابع تاريخي يعود إلى قرون. في المناخ السياسي الحالي، نتمتع بعلاقات جيدة ومستقرة. لدينا قنصل عام يعمل بجد في روسيا. في الماضي، زارنا وزراء خارجية ومسؤولون كبار آخرون من روسيا. لذلك نحن راضون عن مستوى التعاون، ومع ذلك، هناك دائما فرصة لتوسيعه".

واعتبر ديزاي أن إمكانية تعميق التعاون بين كردستان العراق وروسيا، تتمثل في المقام الأول في المجال الاقتصادي. مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المناخ السياسي الحالي قد يخلق عقبات أمام هذا التقدم.

وأضاف "في الماضي، شهدنا استثمارات كبيرة من الشركات الروسية، لذلك آمل أن يكون من الممكن في المستقبل استعادة ذلك، وحسم الصراع الحالي بطريقة سلمية بحيث تتمكن جميع الدول أن تعيش في استقرار وازدهار."

21 سبتمبر, 18:19 GMT

هذا وأفاد ممثل السلطات الكردية أيضا، أن عددا من القضايا العالقة المتعلقة بالتمويل لا تزال قائمة في العلاقات بين بغداد وأربيل، موضحا أنه بعد القضاء على جميع تلك العقبات، يمكن للشركات الأجنبية، بما فيها الشركات الروسية، الاعتماد على مناخ استثماري أكثر ملاءمة.