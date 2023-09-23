شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وأوروبا تؤكدان الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والمفوّض الأوروبي المكلّف بسياسة الجوار والتوسّع، أوليفر فاريلى، خلال مكالمة هاتفيّة جمعت بينهما، الجمعة، الحرص المشترك على تعزيز الشراكة التونسيّة - الأوروبيّة.

كما أكد الجانبان -بحسب بيان للخارجية الليلة- ضرورة تسريع جهود تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبى فى شهر يوليو الماضي بمختلف جوانبها.

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