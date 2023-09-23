شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ليبي: 70% من البنية التحتية تضررت فى المناطق المنكوبة من إعصار درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية أمس الجمعة، انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية الناتجة عن الفيضانات والسيول المصاحبة للعاصفة " دانيال ".

وبحسب وكالة "وال" الليبية، قال رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة " حسين سويدان " إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%.

وأكد " سويدان " انهيار ( 11 ) جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة و ( 6 ) أخرى داخل درنة، و ( 3 ) جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

وكانت قد أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترا، مشيرة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارا.