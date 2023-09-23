شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن ذلك جاء خلال لقائه وزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينيو، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية في بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ووزير خارجية بوليفيا روجيليو مايتا، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، ووزير الشؤون الخارجية في أوغندا جيجي أودونجو، ووزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا، ووزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في كوت ديفوار كانديا كاميسوكو كامار.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاءات التي عُقدت على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومنها التنمية المستدامة وتغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأنها.

واستعرض استعدادات الإمارات لاستضافة النسخة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.