إعلام: النزاع بين العراق والكويت يعطل "لقاء تاريخيا" في نيويورك

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "أمواج ميديا"، عن مصدر دبلوماسي، قوله إن "بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعرب عن شكوكها حول الغرض من الجلسة وتوقيتها".

وبحسب المصدر، "كان من المقرر أن يرأس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجلسة اليوم، لكن النزاع المتصاعد بين العراق والكويت أوقف هذه المساعي"، مشيرا أنه "يجري الإعداد لأسوأ السيناريوهات".

21 سبتمبر, 12:45 GMT

وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبد الله" المائي بين الدولتين.

وتقول المحكمة العراقية، في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎

19 سبتمبر, 09:08 GMT

جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.

واستنكر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، "بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله".

وأشار إلى أنه "قدم إحاطة، خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.

19 سبتمبر, 12:46 GMT

فيما جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت، ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت وسلامتها.

من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا، واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق، طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

18 سبتمبر, 20:21 GMT

وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.

يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.