شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيًا للشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.

وأكد، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.