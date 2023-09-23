شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المساعدات تتدفق على خيام الأسر المتضررة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال المساعدات تتدفق لدعم الأسر المتضررة فى إقليم الحوز وتارودنت فى المغرب، وهناك قرى عديدة لا تزال عملية نصب الخيام بها مستمرة ، وهناك خيام من قبل الحكومة المغربية وأخرى من منظمات المجتنمع المدنى. وفق "هيسبريس".

بينما أكدت بعض جمعيات المجتمع المدنى، فى المغرب، أن هناك عائلات لا تزتا فى العراء ولم تصل لها الخيام حتى الآن .

وكان المغرب قد أعلن أمس عن صرف إعانة شهرية لمدة 12 شهرا، للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، ابتداء من نهاية الشهر الجارى.

وبدوره؛ ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن قيمة الإعانة بلغت 2500 درهم.

وأضاف، أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، إن الزلزال الذى ضرب بلاده ألحق أضرارا بما يقرب من 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة فى جبال الأطلس الكبير.