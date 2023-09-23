شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الداخلية الليبية: دور كبير لفرق الإنقاذ المصرية فى إغاثة درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية المقدم طارق الخراز بالشكر والتقدير للدولة المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم غير المحدود للشعب الليبى ودعم مصر للشعب الليبى فى هذا المصاب الجلل الذى ضرب شرق البلاد خاصة درنة.

وأوضح "الخراز" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدعم المصري من الجانب الإنساني كان الأول من حيث تقديم المساعدات أن وصول الفرق الإغاثية والطبية لعلاج المصابين، فضلا عن الدور الكبير للقوات البرية والبحرية والجوية المصرية للبحث عن الناجين واستخراج الضحايا من بحر درنة.

وأضاف الخراز: " مصر دائما تثبت لنا وللعالم أنها طرف مهم فى دعم أمن واستقرار ليبيا وهى السند لليبيين... أتقدم باسمى وباسم الشعب الليبي بالشكر إلى القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. "

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم، جراء الإعصار والفيضانات.

كما وجه الرئيس السيسى بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشددا على القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، ووجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.