شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كارثة درنة.. المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإعادة إعمار شرق ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلّت بأهل المناطق المنكوبة شرق ليبيا، أكبر من قدرات البلاد، وأنها تحتاج إلى دعم دولي.
ودعا المنفي في رسالة وجَّهها للمجتمع الدولي من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في تلك المناطق المنكوبة.
إعادة إعمار ليبيا
عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا طارئًا الأسبوع الماضي لبحث دعم المناطق المتضررة.
وقال المصرف: "توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أهمها فتح حساب مصرفي لدى مصرف ليبيا المركزي مخصص لجمع التبرعات من البنوك التجارية".