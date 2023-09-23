شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كارثة درنة.. المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإعادة إعمار شرق ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن حجم الكارثة والخسائر البشرية ‏والمادية التي حلّت بأهل المناطق المنكوبة شرق ليبيا، أكبر من قدرات البلاد، وأنها تحتاج إلى دعم ‏دولي.‏

ودعا المنفي في رسالة وجَّهها للمجتمع الدولي من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي ‏تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة ‏الإعمار في تلك المناطق المنكوبة.‏

إعادة إعمار ليبيا

عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا طارئًا الأسبوع الماضي لبحث دعم المناطق المتضررة.

وقال المصرف: "توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أهمها فتح حساب مصرفي لدى مصرف ليبيا المركزي مخصص لجمع التبرعات من البنوك التجارية".