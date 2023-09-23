شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناجمة عن ‏التغيرات المناخية من خلال الإسراع في وضع الترتيبات الإجرائية لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ‏ممكن.‏

جاء ذلك في كلمته خلال المشاورات الوزارية حول تفعيل صندوق التعويض ‏عن أضرار التغيرات المناخية التي عقدت في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأطراف المانحة

وقال الوزير التونسي: إن بلاده تعدّ من الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي الذي أصبحت تداعياته تهدد أمنها المائي ‏والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة.‏

وأضاف أنّ التعويض يعّد مسألة محورية بالنسبة للدول النامية، داعيًا الأطراف المانحة إلى ‏رصد الاعتمادات الكافية لتفعيل هذه الآلية وتبسيط إجراءات الولوج إليها بما يتناسب مع الطبيعة ‏الاستعجالية للعمل المناخي ويستجيب للحاجيات العاجلة للدول المتضررة في تعويض الخسائر التي ‏لحقتها . ‏