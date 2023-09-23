شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يبحث اتفاقية التجارة الحرة مع وزير الدولة البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي تعد عنصرًا أساسيًا للشراكة الاستراتيجية، وستسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء "البديوي"، اليوم، مع وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، اللورد طارق أحمد، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

اتفاقية التجارة الحرة

وبين "البديوي"، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها متابعة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني الذي عقد مؤخراً، واستعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.