شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصومالية اليوم /السبت/ مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة فى مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.



وأوضح مسؤولون فى الشرطة الصومالية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش فى /بلدوين/، وتسبّب الانفجار فى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين.