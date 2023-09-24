"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تبعا لطبيعتها الزراعية، فقد تمكنت العصابات الإرهابية من تحييد قسم كبير من سلة الخضار السورية عبر سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة درعا التي تستحوذ على معظم الأراضي الزراعية في سهل حوران.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

في الوقت الراهن، عادت الكثير من أراضي المحافظة إلى الإنتاج، إلا أن المزارعين لا يعانون الوصول الآمن إلى حقولهم، في ظل الوضع الأمني المقلق بسبب العصابات المسلحة التي لا زالت تمارس أعمالها الإجرامية، وخاصة في الريف الغربي لدرعا.

400 ألف طن إنتاج درعا

واكبت "الخليج 365" موسم قطاف "البندورة الحورانية"، وهي المحصول الأشهر في درعا، ويسجل حضوره الكبير في أسواق الخضار محلياً وخارج سوريا، إضافة للقمح، البطاطا، الخيار والباذنجان وغيرها من الخضراوات.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

يقول مدير زراعة محافظة درعا، بسام الحشيش: "قاربت مساحة الزراعة لمحصول البندورة في المحافظة هذا العام الـ 3700 هكتار، فيما وصلت كمية الإنتاج إلى 400 ألف طن".

وأوضح مدير زراعة درعا في حديثه لـ "الخليج 365"، أن إنتاج المحافظة في شهري الذروة، آب وأيلول (أغسطس وسبتمبر)، من كل عام، يفيض عن حاجة الأسواق المحلية، الأمر الذي يعظم حاجة الفلاح إلى فتح باب التصدير خارجياً".

وأشار الحشيش إلى أن أغزر المناطق زراعة لمحصول البندورة في درعا تتركز في الريف الغربي، بالإضافة إلى مناطق الصنمين وإنخل وإزرع وخربة غزالة.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

لا تتوقف معاناة الفلاحين عند الجانب الأمني، إذ ثمة معوقات أخرى تحول دون عودة الإنتاج الزراعي في هذه المحافظة إلى ما كان عليه قبل الحرب، وذلك بسبب الواقع الخانق الذي كرسته العقوبات الاقتصادية الغربية على تدفق مستلزمات الإنتاج والتسويق، وعلى رأس تلك المستلزمات، يتربع شح المشتقات النفطية الذي ينهبها الجيش الأمريكي من حقول شرق سوريا، ويصدرها إلى خارج البلاد.

حول توفير المشتقات النفطية، يقول الحشيش: "تقوم الحكومة بتقديمها بالسعر المدعوم، وحاليا يتم توزيعها عن طريق البطاقة الكرتونية أو الإلكترونية، بعد تقدير المساحة المزروعة على أرض الواقع".

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

صعوبات التسويق الخارجي

داخل البلاد، تصل الشحنات خلال ساعات إلى الأسواق الرئيسية في المحافظات، إلا ان الأمر يختلف كليا في حالة التصدير إلى دول الجوار ودول الخليح العربي، إذ أن المسافات الطويلة، والمعوقات التي تواجهها الشاحنات المبردة على الحدود، تستهلك ما يقرب 15 يوما، الأمر الذي يفرض بدوره، قطاف الشحنة المعدة للتصدير قبل نضوجها.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

يقول مدير زراعة درعا إن الحكومة السورية تسعى لتأمين مستلزمات العمل الزراعي للفلاحين ما أمكنها ذلك، كالبذار الهجينة التي يتم إنتاجها محليا، إلى جانب الأسمدة التي يتم توفيرها بالكميات المتاحة عبر المصرف الزراعي السوري.

"الحورانية" تنافس الأردن ومصر ولبنان

قال رئيس جمعية الفلاحين، في بلدة صيدا، أحمد محمد الجهماني لـ "الخليج 365" إن خصوصية البندورة الحورانية التي تزرع جنوبي البلاد تكمن بلونها، وطعمها المختلف بحموضته عن بقية أماكن الإنتاج. فهي مرغوبة لدى السوريين ومستهلكي الأسواق الخارجية على حد سوء، وهي تتميز عن مثيلاتها من الثمار في لبنان والأردن ومصر.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman"البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman

وأضاف : "البندورة محصول استراتيجي، ولذلك نحن نطلب مزيدا من الدعم من الحكومة، وتحديداً في مسائل الأدوية الزراعية والسماد التي أصبحت أسعارها مرتفعة كثيرا بحكم تعلقها بانخفاض وارتفاع الدولار".

من غوطة دمشق إلى درعا

يقوم حمزة راشد، مزارع من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، باستئجار الأراضي الزراعية في درعا وزراعتها تمهيدا لتسويق محاصيلها في أسواق دمشق والمحافظات الأخرى.

© Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 1/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 2/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 3/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 4/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 5/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 6/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 7/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 8/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 9/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 10/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 11/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 12/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 13/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 1/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 2/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 3/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 4/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 5/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 6/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 7/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 8/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 9/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 10/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 11/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 12/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي 13/13 © Gulf 365 . Muhdi Alothman "البندورة الحورانية".. شهرة إقليمية ينغصها منعكسات الحرب والحصار الاقتصادي

يقول راشد لـ "الخليج 365": "نزرع على عروتين، صيفية وخريفية، وهذه الطريقة على مرحلتين نقوم بها لتفادي وجود فائض أو نقص في السوق، ما يؤدي لسعر غير متوازن بالنسبة للمزارع أو المشتري".

لا يخفي راشد الذي نزح من مدينته (دوما) إبان سيطرة المجموعات الإرهابية على منطقة الغوطة الشرقية، فخره بنجاح تجربته وشرح تفاصيلها بعدما يرحب بزوار مشروعه الزراعي في ريف درعا، وعادة ما يهديهم قطاف طازجة في أيام الموسم.