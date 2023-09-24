وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بـ"التوطين المبطن" للمهاجرين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت.

12 أغسطس, 06:42 GMT

ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.

كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".

وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.

وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.