قائد الأمن الوطني الفلسطيني يكشف لـ"الخليج 365" عن إجراءات أمنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

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18 سبتمبر, 14:20 GMT
وكشف شعلان عن بدء العمل خلال 24 ساعة لانتشار القوة الأمنية المشتركة في مناطق التوتر، بعد أن تم تعزيزها من قبل جميع الفصائل.
وأوضح أن انتشار هذه القوات يتبعها إخلاء المدارس، والإبقاء على محاصرة حي التعمير الذي يتحصن فيه الإرهابيون، مؤكدًا أن هذه الخطوات من أجل زيادة الضغط لتسليم المطلوبين.
وأكد أن هذه الإجراءات قد يتم البدء في تنفيذها منذ الغد أو بعد غد على أبعد تقدير.
واتفقت حركتا "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين على ضرورة الالتزام بعدم خرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في جنوب لبنان.
11 سبتمبر, 20:52 GMT
وجاء ذلك بعد أسبوع من المواجهات الدامية، التي اندلعت داخل المخيم بين حركة فتح ومجموعات متشددة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التي أشارت إلى أن المخيم يعد الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وتسببت الاشتباكات العنيفة بأضرار كبيرة في المباني والمنازل والمتاجر والبنى التحتية، ويقول تيسير عمار، عضو اللجنة المركزية لتحرير فلسطين ومسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة الجنوب، إن الوضع الإنساني لأهالي مخيم عين الحلوة في غاية الصعوبة.