وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد استقرار أي منطقة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت في نيويورك.

وشدد ابن فرحان على ضرورة أن يكون التعاون والتشاور بديلا عن التسابق لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد ضرورة السعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية (السلاح النووي).

ويشارك وزير الخارجية السعودي في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

21 سبتمبر, 05:49 GMT

وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، على تصريحات محمد بن سلمان، في هذا الشأن، ووصفها بـ"الجدية"، لكنه أوضح أنه لا أحد يريد ظهور دولة نووية جديدة.

ولفت لافروف إلى أن أن إيران أكدت مرارا أنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه طالما ظلت إيران دولة غير نووية فلن يتبع جيرانها هذا المسار.