شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي: لن نقبل بتوطين المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير النظامية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، السبت.

وقال عمار: "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".

ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن السبب في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية هو ضعف مستويات التنمية في الدول الأفريقية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميين، إضافة إلى ما تشهده بعض الدول من حروب ونزاعات.

كما لفت إلى أن "آثار التغيرات المناخية على بضع تلك الدول لها دور في تفاقم هذه الظاهرة، التي تستغلها الشبكات الإجرامية".

وقال نبيل عمار إنه يجب تبني مقاربة شاملة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها بدلا من الأساليب الحالية التي تتضمن التعامل مع نتائجها فقط.

وانطلق الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الـ19 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى الـ26 من الشهر نفسه.