مقتل فلسطينيين جراء إصابات بالرصاص الحي في الرأس على يد الجيش الإسرائيلي في طولكرم

دبي - محمود عبدالرازق - كما تسبب العدوان الإسرائيلي بدمار واسع في البنية التحتية، والمرافق العامة في المخيم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب "وفا"، "قتل الشاب عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بعدما أصيب بالرصاص الحي في رأسه، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته".

أما الفلسطيني الثاني فهو "أُسيد جبعاوي (21 عاما) وقتل جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه أيضا.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح منازل المواطنين.

ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن "قوات الاحتلال تستخدم صواريخ "الأنيرجا" خلال اقتحامها لمخيم نور شمس.

وقال شاهد عيان لسبوتنيك، إن أكثر من 100 آلية عسكرية حاصرت مخيم نور شمس مصحوبة بجرافات عسكرية اقتحمت المخيم وجرفت الشوارع الرئيسية وسببت أضرارا في البنية التحتية.