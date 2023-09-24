شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: الحكومة نجحت فى تحرير 45% من المناطق المسيطر عليها الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن الحكومة أحرزت تقدما في الحرب ضد ميليشيات الشباب، مشيرا إلى أنها نجحت في تحرير 45% من المناطق التي كانت بيد الإرهاب، وأن الدولة تسعى إلى تطوير الخدمات الاجتماعية.

وأضاف بري- خلال كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - أن الصومال ضحية لآثار تغير المناخ، وقد شهد سلسلة من موجات الجفاف والفيضانات، وأن الصومال يطلب المساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن تلوث الهواء وتغير المناخ.

وطالب رئيس الوزراء الصومالي من مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على بلاده، منذ أكثر من 30 عامًا، حتى تنتصر بلاده على الإرهاب، ويتولى الجيش الوطني مهمة أمنها.

ودعا إلى إصلاح المنظمات الدولية في العالم، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبنك التنمية والنظام العام للاقتصاد العالمي، من أجل إيجاد حلول جديدة.