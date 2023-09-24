شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على أهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وذلك خلال إلقاءه بيان مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.

تحديات دولية

نوّه وزير الخارجية المصري، بأن التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، تستوجب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.