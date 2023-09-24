شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتِل 18 شخصًا على الأقل وأصيب 40 آخرون، بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة، عند نقطة تفتيش أمنية في مدينة بلدوين وسط الصومال.

وأوضح وزير داخلية ولاية هيرشبيلي التي تضم مدينة بلدوين، عبدالرحمن ظاهر غوري، أن 20 شخصًا من الجرحى نُقِلوا إلى مستشفيات بلدوين، في حين أن 20 آخرين في حالة حرجة، ما دفع إلى طلب نقلهم جوّاً إلى مقديشو لتلقي العلاج الطبي المتقدم.

الحرب على الإرهاب

قال قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين، إن البلاد "دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال".

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية"صونا" الشهر الماضي، عن محيي الدين قوله، إن "الحرب ضد ميليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الوطني والقوات الشعبية".