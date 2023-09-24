وزير خارجية البحرين يبحث مع الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة أوجه التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، سبل دعم و تعزيز وتطوير علاقات التعاون، ما يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية البحريني تحيات وتقدير العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للجهود الطيبة التي يقوم بها الأمين العام لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العصر ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وإرساء دعائم الأمن والسلم والتنمية لجميع شعوب العالم.

من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للتعاون المتميز الذي تبديه مملكة البحرين للجهود الأممية وما حققته مسيرة التنمية المستدامة في المملكة من إنجازات بارزة.

وفي سياق متصل ناقش وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين دينيس فرانسيس، أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون الثنائي، بالإضافة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع والتحديات التي تواجه دول المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية البحريني اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة في كافة المجالات؛ بما يحقق الأهداف العالمية في صون الأمن والاستقرار والسلم والتنمية في العالم.