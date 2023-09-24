شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبريطانيا تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع وزير الاستثمار في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد ولي العهد البحريني - خلال اللقاء اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- على العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، والتي تحظى باهتمام دائم لمواصلة الدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً وتميزاً على كافة الأصعدة، مشيرا إلى الحرص على تنمية الشراكة القائمة مع المملكة المتحدة، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيزها بما يحقق الأهداف المشتركة، ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين.



وشدد ولي العهد البحريني على وجود فرص واعدة متاحة للاستثمار بين البلدين تدعمها البيئة المحفزة والاتفاقيات الثنائية في هذا الجانب، لافتاً إلى أن البحرين تواصل جهودها في تعزيز البيئة الاستثمارية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وتقديم التسهيلات، لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه.



كما أشار إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.