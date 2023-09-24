شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين قيام حركة متطرفة فى هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قيام حركة متطرفة فى هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس، أمام عدد من السفارات فى لاهاى.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي.

وشددت على أن احترام الرموز الدينية، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.